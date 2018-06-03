عاجل.. بيان هام من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة الجيزة



تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 3-6-2018م بمحافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في محافظة الجيزة، الصغرى 22 والكبرى 32 درجة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلًا.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-6-2018 في محافظات ومدن مصر:

الصغرى الكبرى



القاهرة 22 32

وسط الدلتا 21 32

الإسكندرية 22 28

بلطيم 21 29

مطروح 19 27

السلوم 17 27

سيوة 21 33

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

العريش 20 28

رفح 19 28

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 33

رأس سدر 23 34

نخل 16 31

نويبع 25 33

طابا 20 32

كاترين 17 27

الطور 23 36

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 25 35

الفيوم 21 32

بني سويف 21 32

المنيا 20 33

أسيوط 22 33

سوهاج 24 34

قنا 24 35

الأقصر 25 37

أسوان 26 38

أبو سمبل 24 36

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 25 34

أبو رماد 27 33

رأس حدربة 28 34

حلايب 28 32



