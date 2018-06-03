نائب يرد على سير موكب الرئيس السيسي عكس الاتجاه في ميدان التحرير



وأضاف "فخري"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن الملاحظات الخاصة بسير موكب الرئيس عكس الاتجاه في ميدان التحرير، لم تسيء للاحتفالية، التي كانت حضارية جدا، لافتا إلى أن الشباب يعبرون عن رأيهم، وهذه كانت ملاحظة عابرة وعدت.



وتابع النائب البرلماني، أنه تم اختيار يوم السبت لكي تكون الأمور هادئة في ميدان التحرير، لافتا إلى أن "فخامة" الموكب ليس مقصود به شخص الرئيس، وإنما المقصود به مصر.



قال شريف فخري، عضو مجلس النواب، إن الحضور المكثف لأعضاء مجلس النواب قبل بدء جلسة حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بثلاث ساعات هو شيء نادر، ولكن "كل حاجة اتعملت بحب".