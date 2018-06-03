انطلاق أول دورة كرة قدم نسائية بالصعيد

انطلقت أول دورة كرة قدم رمضانية في الصعيد بنادي المعلمين في بني سويف، بحضور أعضاء مجلس نقابة المعلمين برئاسة مصطفى الديب، وحضور أعضاء اللجنة الرياضية بالنقابة محمد سيد عبد القادر وأحمد فؤاد وأعضاء النقابة والنادي وأكرم جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي أوسيم، ومندوبين من مديرية الشباب والرياضة.

وأقيم في الافتتاح مباراة فريق نادي المعلمين النسائي وفريق نادي ابشنا النسائي، وشهد فوز فريق ابشنا بعشرة أهداف نظيفة.

الجدير بالذكر أن الدورة الكروية النسائية ستقام من يوم 17 رمضان و تنتهي في 28 من الشهر ذاته.