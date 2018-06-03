‎يسرا في ضيافة دنيا صلاح عبد الله ببرنامج "أول كل حاجة" على نغم FM.. اليوم

تستضيف المذيعه الشابه والمتألقه دنيا صلاح عبدا لله الفنانة الكبيرة يسرا، المتالقة بمسلسل "لدينا أقوال أخرى" في برنامج "أول كل حاجة".





وتتحدث يسرا خلال البرنامج عن أول كل حاجة فى حياتها، مثل أول عمل فني وأول مرة دخلت فيها المطبخ، وهكذا..





يعرض البرنامج الساعه الثالثة إلا ربع عصرًا ويعاد في الساعة التاسعة والربع مساءً كل يوم فى رمضان.





واستضافت دنيا صلاح فى برنامجها نضال الشافعي و منة فضالي وسهر الصايغ و فتحى عبد الوهاب ومى سليم، وغيرهم من الفنانين.



