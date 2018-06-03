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سفير إثيوبيا بالخرطوم يعلن عن نبأ يحدث لأول مرة في أزمة سد النهضة

الأحد 03/يونيو/2018 - 01:20 ص
سفير إثيوبيا بالخرطوم يعلن عن نبأ يحدث لأول مرة في أزمة سد النهضة
سد النهضة- أرشيفية
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وكالات
 
قال سفير إثيوبيا لدى الخرطوم، ملوقيتا زودي، إن إثيوبيا ومصر والسودان أوجدت مخرجًا لأزمة سد النهضة خلال الاجتماع الأخير في أديس أبابا.

وأضاف في تصريحات صحفية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق شامل خلال اجتماع أديس أبابا بشأن سد النهضة، موضحًا أن اجتماع القاهرة المقبل سيكون امتدادًا لما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا.

وأشار، إلى أنه تم إنجاز 65% من مشروع السد، لافتًا إلى أن الجوانب العملية والأجواء المحيطة بالمفاوضات، تؤكد أنه ستتم تسوية الأزمة بعد أن تتفق الدول الثلاث على الجوانب التقنية.

وتابع أن "سد النهضة يخدم مصالح الدول الثلاث جميعها وسنحتفل بإنجازه قريبًا إن شاء الله".
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