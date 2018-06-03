ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طارق توفيق: أنهينا 78% من حجم الأعمال في المتحف الكبير

الأحد 03/يونيو/2018 - 07:18 ص
طارق توفيق: أنهينا 78% من حجم الأعمال في المتحف الكبير
الدكتور طارق توفيق
طباعة
داليا الحسين
 
قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري إن معدلات الإنجاز زادت بشكل ملحوظ في المتحف الكبير بدعم من القيادة السياسية.

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص على فضائية "النيل للأخبار"، السبت، أنه تم الانتهاء من 78% من حجم الأعمال في المتحف الكبير، مشيرا إلى أن المتحف حاليا في مرحلة التشطيبات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أنه في نهاية الشهر القادم سيتم وضع "فاترينات" العرض الخاصة بأثار "توت عنخ أموت"، مؤكدا أنه تم الانتهاء من ترميم ما يزيد عن 3 آلاف أثر من أصل 5 آلاف أثر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 7:20:02 AM