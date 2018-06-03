طارق توفيق: أنهينا 78% من حجم الأعمال في المتحف الكبير



وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص على فضائية "النيل للأخبار"، السبت، أنه تم الانتهاء من 78% من حجم الأعمال في المتحف الكبير، مشيرا إلى أن المتحف حاليا في مرحلة التشطيبات الداخلية والخارجية.



وأشار إلى أنه في نهاية الشهر القادم سيتم وضع "فاترينات" العرض الخاصة بأثار "توت عنخ أموت"، مؤكدا أنه تم الانتهاء من ترميم ما يزيد عن 3 آلاف أثر من أصل 5 آلاف أثر.



قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري إن معدلات الإنجاز زادت بشكل ملحوظ في المتحف الكبير بدعم من القيادة السياسية.