مدير مستشفى 57357: "مكنتش متفوق أوي في كلية الطب"



وأضاف "أبو النجا"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، السبت، أن المعايير التي تم وضعها فيه، إضافة لحبه للإدارة جعلت منه هذه الشخصية، مشددا على أن هناك مكونات مختلفة في الشخصية.



وتابع مدير مستشفى سرطان الأطفال، أننا نحتاج إلى إظهار العديد من الجوانب المختلفة في أطفالنا، موضحا أن المستشفى بالتعاون مع أحدى الجمعيات في أمريكا تقوم بتسفير 150 شخص للخارج لاكتساب المزيد من الخبرات.

قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 75375، إن الفترة التي قضاها في فرنسا، للتدريب والعمل هناك تركت تأثيرا كبيرا في شخصيته، مضيفا: "أنا مكنتش متفوق أوي في كلية الطب"، لافتا إلى أن هذه الفترة وضعت لديه معايير مهمة لمهنة الطب.