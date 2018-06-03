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تونس أول منتخب إفريقي يسجل انتصارا في كأس العالم

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:45 ص
تونس أول منتخب إفريقي يسجل انتصارا في كأس العالم
منتخب تونس 1978
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وكالات
 

سطر منتخب تونس اسمه بأحرف من ذهب في سجل نهائيات كأس العالم، كأول منتخب من إفريقيا يفوز بمباراة في بطولة العالم، وذلك عندما تغلب على نظيره المكسيكي، يوم 2 يونيو 1978.

 

فاجأ منتخب تونس الملقب بـ "نسور قرطاج"، العالم بفوزه في باكورة مبارياته ضمن نهائيات كأس العالم، على حساب نظيره المكسيكي (3-1)، وأطلق التونسيون على تلك المباراة "ملحمة الأرجنتين".

 

بادرت المكسيك بالتسجيل، لكن رد منتخب "نسور قرطاج" جاء قاسيا، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية، فقد أدرك علي الكعبي التعادل، في الدقيقة الـ 55، وضاعف زميله مختار غميض النتيجة، عند الدقيقة الـ 79، واختتم المخضرم طارق ذياب ثلاثية بلاده، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

 

ومن ثم خسر "نسور قرطاج" أمام بولندا بهدف النجم لاتو، في الجولة الثانية، واختتم مشاركته في البطولة بتعادل سلبي أمام ألمانيا، ومع ذلك خرج من البطولة.

 

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد النتائج الجيدة لتونس، ترشيح منتخبين من إفريقيا بدلا من منتخب واحد.

 

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