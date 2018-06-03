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الشاطر: الإسماعيلي والمصري يتصارعان لضم نجم الزمالك

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:42 ص
الشاطر: الإسماعيلي والمصري يتصارعان لضم نجم الزمالك
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامى إسلام الشاطر، أن مسئولي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي يطلبان ضم محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، إنه من المقرر أن يحدد المدير الفني للزمالك خالد جلال مدي احتياجه للشامي من عدمه، وفي حالة عدم الحاجة له سيوافق على انتقاله للمصري أو الإسماعيلي.

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