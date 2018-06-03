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شاهد جميع حلقات مسلسل "نسر الصعيد" من الأولى إلى السابعة عشر HD يوتيوب أون لاين

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:40 ص
شاهد جميع حلقات مسلسل نسر الصعيد من الأولى إلى السابعة عشر HD يوتيوب أون لاين
نسر الصعيد
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الفجر الفني
 

 

يقدم "الفجر الفني"، خدمة مشاهدة الحلقات الكاملة من مسلسل "نسر الصعيد" من الأولى إلى السابعة عشر HD يوتيوب أون لاين، بطولة الفنان محمد رمضان.

 

 "نسر الصعيد"، من إخراج ياسر سامي، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ويضم طاقم عمله الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض.

 

 ويحظي المسلسل "نسر الصعيد" بالكثير من المتابعة والمشاهدة نظرًا لأحداثه المثيرة.

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