نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة عن القائمة النهائية للمنتخب بالمونديال

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن مفاجآت في قائمة المنتخب الوطني النهائية، استعدادا لكأس العالم روسيا 2018، والمقرر إعلانها غدا الإثنين.

وقال "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، إنه من المقرر، أن يتم إرسال القائمة يوم 4 من شهر يونيو الجاري، علمًا بأنها ستضم 23 لاعبًا، من بينهم 3 حراس للمرمى حيث استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري، على ضم ثلاثة حراس للقائمة وهم: عصام الحضري، وثنائي الأهلي محمد الشناوي وشريف إكرامي وسيكون محمد عواد، حارس الإسماعيلي، على قائمة الانتظار، حال إصابة أي حارس من الثلاثي السابق.

وتابع: " شارك الحارس محمد عواد في 33 مباراة مع الدراويش في الموسم الأخير، حيث اهتزت شباكه 25 مرة، وخرج بشباك نظيفة في 15 مباراة"، منوها أن فرص تواجد محمود الونش، مدافع الزمالك، في القائمة النهائية للمنتخب المصري بمونديال روسيا تضاءلت، في ظل المستوى الجيد الذي ظهر به سعد سمير، مدافع الأهلي، في لقاء كولومبيا، أمس الجمعة.

وأوضح "الشاطر" أن الونش شارك في 26 مباراة مع فريقه، بواقع 21 مباراة بالدوري، و4 بكأس مصر، ولقاء بالكونفيدرالية، وأحرز هدفًا وحيدًا بمسابقة الدوري وسيكتفي الجهاز الفني بتواجد ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وهم: ثنائي وست بروميتش أحمد حجازي وعلي جبر، إضافة إلى سعد سمير.

وأشار إلى أن عمرو طارق، المحترف بأورلاندو سيتي الأمريكي، لن ينضم إلى القائمة النهائية للمنتخب في كأس العالم، خصوصًا في ظل وجود أكثر من لاعب أفضل منه فى الدفاع، وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب كوبر حيث استطاع عمرو طارق، أن يكون ضمن القوام الأساسي لفريقه الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، بعد المستوى الجيد الذي يقدمه منذ فترة، منوها أن اللاعب توج بجائزة لاعب الشهر في فريقه بشهر مارس الماضي.

واختتم "الشاطر" أنه سيكون هناك مفاضلة بين أيمن أشرف مدافع الأهلي، وكريم حافظ لاعب فريق لانس الفرنسي، إلا أن الاتجاه الأقوى هو استبعاد الأخير حيث استبعد المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، كريم حافظ، من معسكر الفراعنة الماضي، بعد الإصابة التي لحقت به، وأبعدته عن المشاركة في المباريات مع فريقه وقد يكون تراجع مستوى اللاعب، فرصة كبيرة لأيمن أشرف، من أجل خلافته في المنتخب، خلال الفترة المقبلة.