أبرز أخبار التوك شو السبت 2/6/2018: انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية
الأحد 03/يونيو/2018 - 02:21 ص
كساب أحمد - داليا الحسين - جهاد جمال - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"موسى": كلمة "السيسي" أمام البرلمان كانت شاملة.. وسيتصدى لتجار الدين والحرية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام البرلمان كانت شاملة ومتكاملة ورسائل للشعب ومكتوبة باحترافية، وأوضحت ملامح الفترة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي سيتصدى لتجار الدين والحرية.
قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية.. وزير التعليم لـ الطلاب: "اطمئنوا" (فيديو)
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك أكثر من 180 ألف من العاملين في الوزارة سيشاركون في امتحانات الثانوية العامة، موجهًا رسالة للطلاب قائلًا: "جيش من البشر يسعى لراحة الطلاب في الامتحانات، اطمئنوا ".
محمد الباز: "عادل حمودة أبويا" (فيديو)
قال الإعلامي محمد الباز، إن الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، فوق ترتيب الصحفيين من حيث الأكثر خبرة أو مكانة، متابعًا: "عادل حمودة أبويا".
مفتي الجمهورية: ابتلينا بعادات وتقاليد قلصت من دور المرأة (فيديو)
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النساء شاركن في الحياة السياسية، مضيفًا ولكننا ابتلينا بعادات وتقاليد قلصت من دور المرأة مع أن الإسلام أعطاها مساحة واسعة.
الفقي: "عمرو موسى من أهم الدبلوماسيين في الشرق الأوسط بالقرن الـ20" (فيديو)
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن عمرو موسى من أفضل وزراء الخارجية المصريين على الإطلاق، مضيفًا إلا أنه أتعبه كثيرًا.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"موسى": كلمة "السيسي" أمام البرلمان كانت شاملة.. وسيتصدى لتجار الدين والحرية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام البرلمان كانت شاملة ومتكاملة ورسائل للشعب ومكتوبة باحترافية، وأوضحت ملامح الفترة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسي سيتصدى لتجار الدين والحرية.
قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية.. وزير التعليم لـ الطلاب: "اطمئنوا" (فيديو)
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك أكثر من 180 ألف من العاملين في الوزارة سيشاركون في امتحانات الثانوية العامة، موجهًا رسالة للطلاب قائلًا: "جيش من البشر يسعى لراحة الطلاب في الامتحانات، اطمئنوا ".
محمد الباز: "عادل حمودة أبويا" (فيديو)
قال الإعلامي محمد الباز، إن الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، فوق ترتيب الصحفيين من حيث الأكثر خبرة أو مكانة، متابعًا: "عادل حمودة أبويا".
مفتي الجمهورية: ابتلينا بعادات وتقاليد قلصت من دور المرأة (فيديو)
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النساء شاركن في الحياة السياسية، مضيفًا ولكننا ابتلينا بعادات وتقاليد قلصت من دور المرأة مع أن الإسلام أعطاها مساحة واسعة.
الفقي: "عمرو موسى من أهم الدبلوماسيين في الشرق الأوسط بالقرن الـ20" (فيديو)
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن عمرو موسى من أفضل وزراء الخارجية المصريين على الإطلاق، مضيفًا إلا أنه أتعبه كثيرًا.