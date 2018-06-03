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ركين سعد لـ"الفجر الفني": لست زوجة "نكدية" في "بالحجم العائلي".. وجسدت دور الأم بالفطرة

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:30 ص
ركين سعد لـالفجر الفني: لست زوجة نكدية في بالحجم العائلي.. وجسدت دور الأم بالفطرة
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سارة إبراهيم
 

قالت الفنانة الأردنية ركين سعد، إنها تحدت نفسها كممثلة لتجسيد دورها في مسلسل "بالحجم العائلي"، خاصة بعد نجاحها في مسلسل "واحة الغروب"، ورغبتها في الابتعاد عن تقديم شئ قريب منه، مؤكدة أنها وجدت هذا الاختلاف في شخصية "أميرة".


وأضافت "سعد" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن المخرجة هالة خليل رشحتها للدور، مؤكدة أنها تخوفت من تجسيده في البداية، بسبب ظهورها كزوجة مصرية وأم للمرة الأولى، لكنها قررت خوض التجربة، لإعجابها الشديد بطبيعة شخصية "أميرة".


وتابعت "سعد" أنها تناقشت مع هالة خليل والسيناريست محمد رجاء، حول ملامح الشخصية، ومع الفنان عمرو صالح، حول علاقتهما كزوجين، واستعانت بوالدتها في بعض التفاصيل، مؤكدة أنها استخدمت شعورها كأم بالفطرة لتجسيد الدور.


وأكدت "سعد" أنها لا تعتبر "أميرة" زوجة "نكدية"، لكنها امرأة "شقيانة" تواجه ضغوطات الحياة، وتعاني الحرمان من النوم والأكل والترفيه عن النفس، بسبب ظروف وظيفتها التي تنفق منها على أسرتها، وهو ما يجعلها "عصبية" أو"شعنونة" كما يراها الآخرون.


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