ركين سعد لـ"الفجر الفني": لست زوجة "نكدية" في "بالحجم العائلي".. وجسدت دور الأم بالفطرة

قالت الفنانة الأردنية ركين سعد، إنها تحدت نفسها كممثلة لتجسيد دورها في مسلسل "بالحجم العائلي"، خاصة بعد نجاحها في مسلسل "واحة الغروب"، ورغبتها في الابتعاد عن تقديم شئ قريب منه، مؤكدة أنها وجدت هذا الاختلاف في شخصية "أميرة".





وأضافت "سعد" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن المخرجة هالة خليل رشحتها للدور، مؤكدة أنها تخوفت من تجسيده في البداية، بسبب ظهورها كزوجة مصرية وأم للمرة الأولى، لكنها قررت خوض التجربة، لإعجابها الشديد بطبيعة شخصية "أميرة".



