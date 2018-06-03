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غزل المحلة يتعاقد مع حارس الحرية

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:22 ص
غزل المحلة يتعاقد مع حارس الحرية
حليمو
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أميرة مهنا
 

نجح نادي غزل المحلة برئاسة ناجح فياض، في التعاقد مع اللاعب عبد الحليم محمود الشهير بحليمو حارس مرمى الحرية سابقا، والذي وقع على عقود لزعيم الفلاحين لمدة 3 سنوات.

 

ووقع اللاعب العقد في حضور صابر عيد المدير الفني للفريق، وعبد العظيم الشورى المدرب العام، ووكيله محمد سلامة، حيث سبق لحليمو اللعب فى أندية إنبي والإنتاج والرجاء.

 

ويأتى ذلك ضمن سلسلة من الصفقات التى يجريها الجهاز الفني لفريق غزل المحلة لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر الجديدة، استعدادا للموسم القادم لصعود لدوري الأضواء والشهرة.

 

المزيد عن: غزل المحلة رياضة حليمو الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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