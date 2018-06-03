"مرجان" يكشف تفاصيل بيع الأهلي لـ"حقوق الرعاية والبث"

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن المنافسة على الفوز برعاية النادي الأهلي هذه المرة كانت قوية للغاية بين الشركات الثلاث "الأهرام، وبريزنتيشن، وصلة الرياضية"، ونجحت شركة صلة في تقديم رقم غير مسبوق للأهلي وصل إلى نصف مليار جنيه.

وواصل مرجان: "بعد الانتهاء من بيع حقوق الرعاية بدأنا العمل في بيع حقوق البث التليفزيوني ونجحنا في إدارة الموضوع بشكل جيد بداية من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، حيث يعد النادي الأهلى أول نادٍ عربي وإفريقي يحصل على 900 مليون جنيه مقابل بيع حقوق البث والرعاية بجانب حصوله على حقوق أخرى إضافية وذلك بعد بيع حقوق البث التلفزيوني اليوم مقابل 400 مليون جنيه، والاتفاق على منح قناة الأهلي الحق في بث مباريات الدوري بالكامل بعد 90 دقيقة من انتهائها، وأيضا حصول قناة الأهلي على حقوق بث مباريات الألعاب الجماعية التي تمتلك بريزنتيشن حقوقها".

وأوضح مرجان أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعمل في جميع الاتجاهات الرياضية والاجتماعية؛ ما بين إنشاءات وصيانة، والجميع يعمل بروح الفانلة الحمراء.

وشدد مرجان على أن الجميع داخل الأهلي يعمل بشكل جماعي لخدمة كيان النادي، ونسعى دائمًا لإسعاد أعضاء الأهلي وجماهيره.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في بيع حقوق البث التليفزيوني لمباريات الأهلي لمدة 4 سنوات مقابل 400 مليون جنيه بزيادة 230 مليون جنيه عن العقد السابق الذي كان ينص على حصول النادي على 170 مليون جنيه في 4 سنوات.