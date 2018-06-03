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جوارديولا يرغب في التواجد بكأس العالم

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:13 ص
جوارديولا يرغب في التواجد بكأس العالم
جوارديولا
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منى العوضي
 

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن رغبته في تدريب أحد المنتخبات بكأس العالم أو الأمم الأوروبية في المستقبل.

 

وحقق المدرب الإسباني البالغ من العمر 47 عامًا عددًا من الإنجازات مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، حيثُ توج مؤخرًا مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

 

وقال جوارديولا، لشبكة "HLN": " في السنوات التالية، أريد أن أكون في كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية مرة أخرى، نعم".

 

كما أضاف: "أريد أن أبقى حيث أكون، ولكن إذا قدم منتخب ما عرضًا لي في المستقبل، فأنا ما زلت صغيرًا".

 

المزيد عن: مانشستر يونايتد كأس العالم رياضة جوارديولا الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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