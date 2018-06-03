3 ملفات تنتظر "التضامن" خلال ولاية الرئيس السيسي الثانية.. أبرزها "2 كفاية" (تقرير)

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، اليوم السبت، رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية ثانية.



وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن هناك تعديلا وزاريا شاملا سيتم الإعلان عنه خلال أيام، مرجحة أن يكون عقب إجازة عيد الفطر، يشمل عددًا من الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 10 إلى 13 حقيبة وزارية.



ويواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحديات وملفات كثيرة مطروحة على طاولته للولاية الثانية، بعد تأديته اليمين الدستورية، أمام أعضاء مجلس النواب، في كافة الوزارات وخاصة التضامن الاجتماعي:



وترصد "الفجر"، أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة:



1- مشروع "مستورة" الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عام المرأة المصرية فى 2017 بإجمالى تمويل 250 مليونًا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



ويقدم المشروع، تمويلًا متناهى الصغر للمرأة المصرية ويمنحها فرص أكثر للتمكين الاقتصادى وقدرات أكبر على خلق مصادر للدخل للارتقاء بالمستوى المعيشى لأسرتها وتمكينها من المساهمة بشكل أكثر فاعلية فى المجتمع.



ونجح مشروع مستورة، فى تمويل 6483 مشروع مستورة بقيمة تزيد على 97.5 مليون جنيه تنوعت أنشطتها ما بين تجارى وصناعى وخدمى، وأن المشروعات التجارية جاءت فى مقدمة المشروعات المموله بعدد 3073 مشروعًا بتمويل يصل 46 مليون جنيه ثم مشروعات الإنتاج الحيوانى، وبلغ عددها 2232 مشروعًا بتمويل بلغ حجمه 37 مليون جنيه، وتنوعت باقى المشروعات ما بين نشاط صناعى وخدمى ومنزلي.



2- مشروع "2 كفاية "، وهو للحد من الزيادة السكانية، حيث الوزارة تبنت مشروعًا بعنوان "2 كفاية" قائمًا على الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وأنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لنشر هذه المبادرة بمشاركة وزارات الصحة والشباب، والمجلس القومى للمرأة، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية لافته إلى الوزارة تعتبر أن قضية تنظيم الأسرة من أهم القضايا الهامة، وأن معدل النمو الاقتصادى لابد أن يكون ثلاثة أضعاف معدل نموالزيادة السكانية لمواجهة الزيادة الحالية.



3- "إنشاء مركز لعلاج الإدمان والتعاطي"، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف التعاون في مجال إنشاء وتجهيز مراكز تأهيلية لعلاج الإدمان والتعاطي.