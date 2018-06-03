سر ارتفاع قيمة حقوق البث الفضائي للأهلي لـ 400 مليون جنيه

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن سر ارتفاع القيمة المالية لعقد البث الفضائي، الذي نجحت شركة بريزنتيشن سبورت في الحصول على حقوقه لمدة 4 سنوات مقابل 400 مليون جنيه، كاشفا عن أن سر ارتفاع الرقم يعود لحقوق كثيرة حصلت عليها الشركة.

وأوضح أن الشركة حصلت إلى جانب حقوق البث الفضائي على حقوق الديجيتال كاملة من النادي، والتي كانت مع شركة صلة السعودية في السنوات الماضية، وهي حقوق تضاف إلى جانب حقوق البث.

كما أضاف بأن بريزنتيشن حصلت كذلك على حقوق بث 100 مباراة ودية للنادي الأهلي سواء خارجيا أو داخليا خلال السنوات الأربعة، بواقع 25 مباراة ودية في الموسم الواحد.

أشار إلى أنه في حالة حساب قيمة حقوق المباريات الودية والديجتال إلى جانب البث الفضائي سيكون الرقم واقعيا في ظل الحقوق الكثيرة التي حصلت عليها الشركة.