نائب: لا يجب حبس الطالب في حالة الغش

قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه لا يجب حبس الطالب في حالة الغش، مشددًا على ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الفعل، متابعًا: "ما ينفعش واحد يقتل، واحبسه 10 سنين، وواحد يسرق وأحبسه برضه 10 سنين".



وتابع "مخاليف"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت: "لازم نشوف الواقع بتاعنا، الطالب المجتهد بيتقالوا خد ورقة فيها معلومات عشان تفكرك"، لافتًا إلى أنه لا يوجد ولي أمر يوافق على حبس نجله إذا قام بالغش في الامتحان.

