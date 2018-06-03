نائب: لا يجب حبس الطالب في حالة الغش
الأحد 03/يونيو/2018 - 12:39 ص
كساب أحمد
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه لا يجب حبس الطالب في حالة الغش، مشددًا على ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الفعل، متابعًا: "ما ينفعش واحد يقتل، واحبسه 10 سنين، وواحد يسرق وأحبسه برضه 10 سنين".
وتابع "مخاليف"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت: "لازم نشوف الواقع بتاعنا، الطالب المجتهد بيتقالوا خد ورقة فيها معلومات عشان تفكرك"، لافتًا إلى أنه لا يوجد ولي أمر يوافق على حبس نجله إذا قام بالغش في الامتحان.
وتابع "مخاليف"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت: "لازم نشوف الواقع بتاعنا، الطالب المجتهد بيتقالوا خد ورقة فيها معلومات عشان تفكرك"، لافتًا إلى أنه لا يوجد ولي أمر يوافق على حبس نجله إذا قام بالغش في الامتحان.