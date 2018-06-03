نيللي كريم تكتشف خداع زوجها وإدعائه اختطافه في "اختفاء"
الأحد 03/يونيو/2018 - 12:21 ص
مريم الشريف
فوجئت "فريدة" والتى تجسد دورها الفنانة نيللى كريم، باختباء زوجها الروائي "شريف" هشام سليم، فى شقه مع زوجته الثانية "سولافا" التي تجسد دورها الفنانة بسمة، مدعيًا أنه مختطف.
بدأت أحداث الحلقة الجديدة باخبار "سليمان" رجل الأعمال والذى يجسد دوره الفنان محمد ممدوح، لـ"فريدة" بأنه لم يختطف زوجها كما اتهمته، بالاضافة إلى اخبارها بمكان اختفاء زوجها وإدعائه بأنه مختطف، وذهبت "فريدة" الى مكان اختباء شريف ووجدته مع زوجته الثانية "سولافا" وهو ما أغضبها كثيرًا وجعلها تعتذر لرجل الأعمال عن اتهامها له بالباطل.
وتقوم الفنانة نيللى كريم، ببطولة "اختفاء" ويشاركها هشام سليم، بسمة، تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.
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