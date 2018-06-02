عاجل.. محمد صلاح "بوابة" كلوب لخلافة زيدان في ريال مدريد

دخل المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم، الألماني يورجن كلوب، بشكل مفاجئ في قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب ريال مدريد، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "بالون دور" الإسبانية، أن يورجن كلوب، على استعداد لتولي مهمة تدريب ريال مدريد، ولكن بشروط.

وقالت الصحيفة الشهيرة أن المدرب الألماني أبلغ تلك الشروط لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز منتظرا رده عليها في الفترة القادمة.

وطلب المدرب الألماني من بيريز، وفقا للمصدر، التعاقد مع نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، الذي تألق بشكل لافت تحت قيادة كلوب، حيث حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد العديد من الجوائز الأخرى، وحطم الكثير من الأرقام القياسية، في أول مواسم له بقميص الريدز.

كما اشترط كلوب أيضا أن التعاقد مع الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعالت أصوات جماهير نادي ريال مدريد المطالبة بالتعاقد مع مدرب مميز خلفا للفرنسي زين الدين زيدان الذي أعلن بشكل مفاجئ رحيله عن القلعة البيضاء، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي.

وقالت تقارير صحفية إسبانية أن تلك الجماهير اختارت يورغن كلوب من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أبرز المرشحين لتدريب الفريق الملكي، بالرغم من أنه مدد عقده الأسبوع الماضي، لمدة 5 سنوات، مع الفريق الإنجليزي، ولكنه وضع شرطا يسمح له بالرحيل في حال اتصل به ريال مدريد.

ويدخل عدد آخر من المدربين قائمة المرشحين لخلافة زيدان، من بينهما الألماني يواكيم لوف، مدرب المانشافت، والإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، والمدير الفني السابق لنادي نابولي الإيطالي، ماوريزيو ساري.