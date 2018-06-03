زي النهاردة بتاريخ 3-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 3-6-2018





أحـــــــــداث





708 - صك أول نقود فضية في اليابان.





1098 - الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.





1539 - المكتشف الإسباني هرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني.





1859 - ساعة بيغ بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا.





1906 - ملك بلجيكا ليوبولد الثاني يعلن مستعمرة الكونغو في غرب أفريقيا ملكية خاصه له.





1916 - المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.





1917 - الإعلان عن استقلال ألبانيا.





1944 - شارل ديغول يتولى رئاسة وزراء فرنسا.





1957 - المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يوافق على إنشاء الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة.





1959 - الإعلان عن استقلال سنغافورة.





1962 - تحطم طائرة بوينغ 707 تابعة للطيران الفرنسي بعيد إقلاعها من باريس وأدى الحادث إلى مقتل 130 راكبًا كانوا على متنها.





1974 - رئيس الأركان الإسرائيلي إسحاق رابين يتولى رئاسة الوزراء.





1989 - الحكومة الصينية ترسل قواتها إلى ميدان تيان آن من لفرض السيطرة عليه بعد أسابيع من اعتصام المحتجين فيه.





1991 - تدفقات الحمم من جبل أونزين في ناغاساكي تقتل 43 شخصًا.





2006 - الجبل الأسود يعلن استقلاله وانفصاله عن اتحاد صربيا والجبل الأسود.





2007 - تكون إعصار جونو في بحر العرب والذي ضرب سواحل سلطنة عمان بقوة ودمر وخلف خسائر بملايين الدولارات ثم اتجه إلى إيران بعد أن أصبح عاصفة مدارية.





2010 - اللجنة العليا للانتخابات في مصر تعلن نتيجة التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي كانت من مصلحة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي حصل على 60 مقعدًا من بين 64 مقعدًا تم حسم الاقتراع عليها، بينما حصل على الأربع المقاعد الأخرى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الديمقراطي وجناح حزب الغد المنشق عن أيمن نور وذلك بمقعد لكل حزب منهم، وجماعة الإخوان المسلمين تعلن عن عدم فوز أيًا من مرشحيها وتوجه الاتهام للحزب الوطني بتزوير الانتخابات.





2011 - الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتعرض لمحاولة اغتيال مع كبار مسؤولي حكومته وذلك بقصف مسجد بالقرب من قصر الرئاسة، وأتى الحادث مع إشتداد الاحتجاجات الشعبية المنددة بحكمة والمطالبة برحيلة.





2017 - مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 شخص جراء سلسلة من الهجمات بالدهس والطعن وإطلاق النار في جسر لندن وبورو ماركت ببريطانيا.





2017 - تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2017 للمرة الثانية على التوالي و12 في تاريخه بفوزه على يوفنتوس 4–1 في النهائي.





مـــــــواليـــــــــد





1808 - جيفيرسون ديفيس، الرئيس الوحيد للولايات الكونفدرالية الأمريكية.





1844 - ديتلف فون ليلينكرون، شاعر ألماني.





1864 - أوتو إريش هارتليبن، كاتب مسرحي وشاعر وقصاص ألماني.





1865 - الملك جورج الخامس، ملك المملكة المتحدة.





1873 - أوتو لوفي، طبيب وعالم أدوية نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.





1888 - سرينا إبراهيم، فنانة مصرية.





1899 - جورج فون بيكيسي، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1961.





1924 - تورستن فيزل، عالم سويدي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1981.





1925 - توني كرتيس، ممثل أمريكي.





1929 - فرنر أربر، عالم أحياء وجينيات سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1978.





1931 - أنتون مورافيسيتش، لاعب كرة قدم سلوفاكي.





1933 - الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.





1943 - عبد العزيز مخيون، ممثل مصري.





1969 - سعيد قريش، ممثل سعودي.





1970 - وفاء صادق، ممثلة مصرية.





1977 - كريستيانو ماركيز غوميز، لاعب كرة قدم برازيلي.





1978 - مايا دياب، مغنية لبنانية.





1980 - الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر.





1986 - رافاييل نادال، لاعب كرة مضرب إسباني.





وفيــــــــات





1657 - ويليام هارفي، طبيب إنجليزي.





1826 - نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، روائي روسي.





1861 - ستيفن أ. دوغلاس، سياسي أمريكي.





1875 - جورج بيزيه، موسيقي فرنسي.





1899 - يوهان شتراوس الابن، موسيقي نمساوي.





1924 - فرانتس كافكا، أديب تشيكي.





1963 - ناظم حكمت، شاعر تركي.





1964 - فرانس إيميل سيلانبا، أديب فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1939.





1970 - هيلمار شاخت، اقتصادي ألماني.





1975 - إيساكو ساتو، رئيس وزراء اليابان حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.





1977 - أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.





1989 - الإمام الخميني، رجل دين شيعي والقائد الروحي للثورة الإسلامية الإيرانية.





2001 - أنطوني كوين، ممثل مكسيكي / أمريكي.





1990 - روبرت نويس، عالم فيزياء ومخترع أمريكي.





2003 - كنعان حمد، ممثل ومخرج ومؤلف كويتي.





2004 - مريم الغضبان، ممثلة كويتية.





2009 - ديفيد كارادين، ممثل أمريكي.





2011 - جاك كيفوركيان، طبيب أمريكي.





2016 - محمد علي كلاي، ملاكم أمريكي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــات



