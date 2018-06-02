تفاصيل بيع الأهلي لحقوق بث مبارياته مقابل 400 مليون جنيه

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي، في بيع حقوق البث التليفزيوني لمباريات الأهلي لمدة 4 سنوات مقابل 400 مليون جنيه بزيادة 230 مليون جنيه عن العقد السابق الذى كان ينص على حصول النادي على 170 مليون جنيه في 4 سنوات.

وجاءت هذه الخطوة التي حصل فيها النادي على حقوق الرعاية والبث الفضائي بقيمة تبلغ 900 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على منح قناة الأهلي الحق في بث مباريات الدوري بالكامل بعد 90 دقيقة من انتهائها بجانب حصول قناة الأهلي على حقوق بث مباريات الألعاب الجماعية التي تمتلك بريزنتيشن حقوقها.

وحضر جلسة فتح المظاريف المالية ممثلا عن النادي الأهلي خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس لجنة فتح المظروف المالي لحقوق البث التلفزيوني بالنادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد فتحي مدير عام الشؤون القانونية، ومحمود يوسف نائب مدير المشتريات، في حين حضر ممثلا عن شركة بريزنتيشن كل من محمد كامل رئيس الشركة، وأحمد الحسيني المدير الإداري لقطاع الكرة بالشركة، وصبري عبد الحميد مساعد المدير الإداري، وأحمد منصور المنسق الإداري.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في بيع حقوق الرعاية لشركة صلة مقابل نصف مليار جنيه.