ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل بيع الأهلي لحقوق بث مبارياته مقابل 400 مليون جنيه

السبت 02/يونيو/2018 - 11:44 م
تفاصيل بيع الأهلي لحقوق بث مبارياته مقابل 400 مليون جنيه
مجلس الأهلي
طباعة
أحمد جمال وعلي نبوي
 

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي، في بيع حقوق البث التليفزيوني لمباريات الأهلي لمدة 4 سنوات مقابل 400 مليون جنيه بزيادة 230 مليون جنيه عن العقد السابق الذى كان ينص على حصول النادي على 170 مليون جنيه في 4 سنوات.

 

وجاءت هذه الخطوة التي حصل فيها النادي على حقوق الرعاية والبث الفضائي بقيمة تبلغ 900 مليون جنيه.

 

وتم الاتفاق على منح قناة الأهلي الحق في بث مباريات الدوري بالكامل بعد 90 دقيقة من انتهائها بجانب حصول قناة الأهلي على حقوق بث مباريات الألعاب الجماعية التي تمتلك بريزنتيشن حقوقها.

 

وحضر جلسة فتح المظاريف المالية ممثلا عن النادي الأهلي خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس لجنة فتح المظروف المالي لحقوق البث التلفزيوني بالنادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد فتحي مدير عام الشؤون القانونية، ومحمود يوسف نائب مدير المشتريات، في حين حضر ممثلا عن شركة بريزنتيشن كل من محمد كامل رئيس الشركة، وأحمد الحسيني المدير الإداري لقطاع الكرة بالشركة، وصبري عبد الحميد مساعد المدير الإداري، وأحمد منصور المنسق الإداري.

 

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في بيع حقوق الرعاية لشركة صلة مقابل نصف مليار جنيه.

 

المزيد عن: رياضة حقوق البث تفاصيل بيع الأهلي بث الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
-
x
02:00
-
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 12:50:03 AM