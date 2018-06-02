مصر × يوم.. طارق شوقي: الأمن الوطني يراقب سير امتحانات الثانوية العامة

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ تأكيد طارق شوقي، أن الأمن الوطني يراقب سير امتحانات الثانوية العامة، فضلًا عن تصريحات إيهاب سمرة، بأن الدولة أنشأت ربع مليون وحدة سكنية في محاولة للقضاء على العشوائيات.

الفقي: "عمرو موسى من أهم الدبلوماسيين في الشرق الأوسط بالقرن الـ20"

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن عمرو موسى من أفضل وزراء الخارجية المصريين على الإطلاق، مضيفًا إلا أنه أتعبه كثيرًا.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن عمرو موسى من أحب الناس إلى قلبه.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية: "موسى لم يكن ضدي ولكنه لم يكن معي"، مشيرًا إلى أنه طالب منه أن يرسله لندن بدلًا عن فيينا ولكنه رفض، مستكملًا: "موسى له بضاعة وقدر كبير جدًا من المعرفة، كما أنه من أهم الدبلوماسيين في الشرق الأوسط بالقرن الـ 20".

طارق شوقي: الأمن الوطني يراقب سير امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن كل الاحتياطات تم الإنتهاء منها للحفاظ على سرية امتحانات الثانوية العامة، معقبًا: "اطمئنوا جميعًا الأمن الوطني يراقب سير الامتحانات".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكستر نيوز"، أن الوزارة قامت بتغيير الجهات المسئولة عن الطباعة، وقامت بتغيير ترتيب أسئلة الامتحانات، خلاف طريقة تغليف وشحن الورق، وهذا الأمر يعني وجود كنترول عالي لنقل الورق يمنع الغش في الامتحانات، معقبًا: "إن شاء الله الامتحانات تمشي بخير".

إسلام الغزولي: السيسي منشغل ببناء الشخصية المصرية وحماية الثقافة

بينما قال إسلام الغزولي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ومستشار رئيس الحزب لشؤون الشباب، إن الدولة المصرية اليوم تؤكد تثبيت ركائزها ومؤسساتها واستعادة هيبتها، من خلال آداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لأول مرة بعد 13 سنة.

وأضاف الغزولي، خلال لقاء مع فضائية "ten"، أننا أمام مرحلة تثبيت أركان الدولة وريادة الدولة المصرية في مختلف المجالات وحصد ما تم من إنجازات خلال الفترة الرئاسية الأولى، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تطوير الحياة الحزبية في مصر.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أن مصر تعاني من وجود عدد كبير من الأحزاب يصل إلى 105، عشرة بالمائة منهم من يملكون ممثلين في مجلس النواب، والعدد الفاعل في الشارع لا يتجاوز 6 أحزاب، لافتًا إلى أن المصريين الأحرار بدأ لجانًا تنسيقية مع عدد من الأحزاب لمتابعة بعض القوانين مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات.

وفيما يتعلق بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان، قال الغزولي، إنها تحمل في طياتها دلالات ومعاني كثيرة، فالرئيس يعلم مواطن الضعف في الدولة وما يحتاجه المواطن المصري البسيط وما تتطلبه الدولة المصرية من تركيز على بعض الملفات، بينها التأكيد على الفن والثقافة والهوية المصرية وكيفية حمايتها، لأنها القوى الضاربة في النطاق الدولي والعربي.

وتابع: يركز خطاب الرئيس أيضًا على ملفات التعليم والصحة والثقافة لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على هويتها، كذلك ملف العمق الأفريقي والوضع في ليبيا وفلسطين ولبنان واليمن والخليج العربي، ملفات تماس أساسية مع الأوضاع مصر، فالأمن الأفريقي والدولي من الأمن القومي المصري.

خبير اقتصادي: الدولة أنشأت ربع مليون وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات

وأشار إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي، إلى أن نصف سكان العاصمة يسكنون في عشوائيات، ووفقًا لبيان وزير الإسكان، تم إنشاء ما يقرب من ربع مليون وحدة سكانية في محاولة من الدولة للقضاء على العشوائيات الغير قابلة للحياة الآدمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإرادة السياسية كانت معطلة منذ 40 عامًا في القضاء على العشوئيات، لافتًا إلى أن الدولة عازمة على القضاء على العشوئيات بدليل ما حدث خلال المرحلة الأخيرة.

ولفت إلى أن عدم إنشاء مشاريع في الصعيد أدى لقيام الأهالي بالهجرة إلى القاهرة، وهذا ما تسبب في انتشار العشوئيات بشكل كبير في القاهرة خلال الفترة الأخيرة.