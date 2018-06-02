الرئيس التنفيذي لجيب: الشركة تعمل على "SUV" أصغر حجماً
السبت 02/يونيو/2018 - 11:07 م
كشف الرئيس التنفيذي لجيب السيد Mike Manley أن الشركة تعمل على SUV صغيرة ستكون هي الأصغر حجماً في أسطول جيب، وذكر السيد مانلي أن السيارة قادمة في العام 2022 وسيكون سعرها أقل من 20 ألف دولار أي ما يعادل 75 ألف ريال.
السيد مانلي ذكر أن الإتجاه حول سيارات الـ SUV الصغيرة أصبح ظاهرة عالمياً خاصة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأنهم مهتمون جداً بالعمل على سيارتهم الجديدة، وألمح أنه من الممكن أن تتشارك قاعدة السيارة مع فيات باندا وكشف أن السيارة طولها سيكون أقل من 4 أمتار.
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