الرئيس التنفيذي لجيب: الشركة تعمل على "SUV" أصغر حجماً

كشف الرئيس التنفيذي لجيب السيد Mike Manley أن الشركة تعمل على SUV صغيرة ستكون هي الأصغر حجماً في أسطول جيب، وذكر السيد مانلي أن السيارة قادمة في العام 2022 وسيكون سعرها أقل من 20 ألف دولار أي ما يعادل 75 ألف ريال.



