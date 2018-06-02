عاجل.. برزنتيشن تحصل على حقوق بث الأهلي مقابل 400 مليون جنيه

نجحت شركة برزنتيشن في الحصول على حقوق البث الفضائي الخاص بالنادي الأهلي، لمدة 4 مواسم مقابل 400 مليون جنيه.





وأقيمت جلسة فتح المظاريف المالية في التاسعة من مساء اليوم برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة وفي حضور ممثلي شركة بريزنتيشن للإعلان.





يذكر أن الأهلي كان قد نجح في بيع حقوق الرعاية لشركة صلة مقابل نصف مليار جنيه على أن يتم اليوم الإعلان عن العرض المالي لبيع حقوق البث الفضائي.



