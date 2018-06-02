نصائح ذهبية فعالة للعناية ببشرتك في رمضان

يظل الاهتمام الأول الذي يشغل بال كل امرأة هو كيفية المحافظة على البشرة وتألقها ونضارتها، وفي سبيل تحقيق ذلك تتبع كل امرأة الطرق المختلفة للعناية بالبشرة والتي ينصح بها خبراء التجميل والعناية بالبشرة. ومع قدوم شهر رمضان المبارك والصوم لساعات طويلة، قد تتعرض البشرة للجفاف بسبب نقص السوائل التي تحصل عليها، ما يثير تساؤل كل امرأة هل هذا الأمر سيؤثر على بشرتها ونضارتها أم ليس له علاقة، وكيف يمكنها الحفاظ على صحة بشرتها طوال شهر رمضان.





يشير أطباء العناية بالبشرة وصحة الجلد إلى أن الصيام لا يؤثر بالسلب على البشرة، بل يسهم في التخلص من السموم والأمراض المتراكمة في الجسم والجلد. ولكن ما يؤثر بالسلب بالفعل على البشرة هو عدم اتباع الطرق الصحية للعناية بها خلال هذا الشهر ما يعطيها المظهر الباهت والجاف.





وما يزيد الأمر سوءًا هو ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة خلال هذا الشهر التي تعرض البشرة للكثير من المشكلات، وتشمل هذه السلوكيات:





- قلة العناية بالبشرة بسبب ضيق الوقت خلال هذا الشهر، فيزيد ذلك من علامات شحوب البشرة وعدم حيويتها.

السهر وعدم انتظام ساعات النوم خلال هذا الشهر، بسبب التجمعات العائلية الممتدة حتى ساعات السحور، ما يؤدي إلى إرهاق وإجهاد البشرة وظهور الهالات السوداء.





- إهمال تعويض البشرة بالسوائل وشرب كميات كافية من المياه على مدار ساعات الإفطار، ما قد يؤدي إلى تعرض البشرة للجفاف.





أهم النصائح الواجب اتباعها للحفاظ على بشرة صحية ونضرة في رمضان:

- تطبيق روتين العناية اليومية للبشرة حسب نوعها، بداية من اختيار الغسول المناسب لمنع تراكم أي ملوثات على البشرة، مع الحرص على تقشير البشرة كل أسبوع للحفاظ على نضارتها، وضرورة استخدام الكريمات المرطبة للبشرة لتعويضها عن فترات الجفاف الطويلة.





- استخدام واقي الشمس عند الخروج مع الاهتمام بضرورة إعادة توزيعه كل ساعتين، وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة حتى لا تسبب أي أضرار على صحة البشرة.





- الاهتمام بالنوم عدد ساعات كافية، وعدم السهر قدر الإمكان.





- تدليك البشرة في حركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى يوميًّا، لتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على بشرة مشدودة ومشرقة.





- الحفاظ على ترطيب البشرة باستخدام منتجات قائمة على الماء، ويمكنكِ استخدام المياه الحرارية لترطيب البشرة خلال وجودك بالخارج، مع ضرورة شرب السوائل خلال ساعات الإفطار لتجنب مشاكل الجفاف.





- تجنب تناول كميات كبيرة من الوجبات الدسمة والسكريات والحلويات، فكل ذلك يؤدي إلى سرعة ظهور الحبوب أو الالتهابات على البشرة وخاصةً لصاحبات البشرة الدهنية.





- الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات المتنوعة التي تحتوي على فيتامينات وألياف تعمل على ترطيب بشرة الجسم من الداخل خلال الصيام، ومنها الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ"، مثل الخس والبقدونس والسبانخ وسمك الماكريل والتي تساعد في الحد من جفاف البشرة وتقاوم إصابتها بالخشونة.





- التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، خاصة عند السحور، لأنها تمتص المعادن والأملاح الموجودة في الجسم فتؤثر على صحة البشرة ومظهرها.



