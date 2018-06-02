أبل تُقدم ميزة جديدة لمراقبة درجة إدمانك لهاتفك.. تعرف عليها!

تستعد شركة أبل للكشف عن ميزة جديدة تحمل اسم "Digital Health" داخل تحديث ios 12 المقبل لهواتف آيفون وأجهزة الآيباد، وهذا سيكون خلال مؤتمر المطورين القادم المقرر أن ينعقد خلال أيام، وهذه الميزة تهدف إلى عرض الوقت الذى يقضيه المستخدم على جهازه سواء آيفون أو آيباد، فى محاولة لمساعدته فى الحد من إدمان استخدام الأجهزة الذكية.





ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ميزة "Digital Health" الجديدة ستكون جزءا من الإعدادات التى سيوفرها IOS 12، وستسمح للآباء بتحديد وقت استخدام الأطفال للأجهزة والتطبيقات المسموح بها، وهو أمر طالما طالب به الآباء والجمعيات الخاصة بحقوق الأطفال.





وأبل ليست الشركة الأولى التى توفر هذا الأمر، بل سبق وأعلنت شركة جوجل خلال مؤتمر مطوريها الذى عقد فى وقت سابق من الشهر الماضى عن ميزة شبيهة، ومن المقرر أن يتم الكشف رسميا عن "Digital Health" خلال أيام، ولكن الميزة ستكون متاحة للمستخدمين فى سبتمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لإطلاق تحديث IOS 12.