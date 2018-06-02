عاجل.. "النيابة" السعودية تكشف اعتراف 9 موقوفين بالتواصل مع جهات معادية

كشفت النيابة العامة في السعودية اليوم السبت، عن اعتراف 9 موقوفين بالتواصل مع جهات معادية وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة.





وقالت النيابة العامة في بيان، إنه "إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 رمضان الحالي بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية؛ فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وكذلك تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج". وفق صحيفة "الشرق الأوسط"





وأضافت في بيان أنه "بلغ عدد الموقوفين في القضية سبعة عشر شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.





وشددت النيابة العامة على أنها إذ "تحرص على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه الأنظمة، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا".



