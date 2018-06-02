اليوم الـ18 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل الرّابع: فراسة الأمم...

*الجنس القوقازى هو أكثر الأجناس تنوّعاً وتحته شعوبٌ كثيرة منها القديم ومنها الحديث ولكن أشهرها ستة أنواع رئيسيّة (التيوتون الجرمان ،السّلت وهم الإنجليز و الفرنسيين ، السّلاف وهم شعوب روسيا ، السّاميّون ، الهنود والآريين ، البلاسجية وهم اليونان والرومان).





1-الجرمان: وهم أصل التيوتونى وهم أكبر شعوب القوقاز حجماً للجمجمة ، والألمان لهم بناء جسدى قوى وأحناك عريضة وذقون كبيرة مايدل على صبرهم وثباتهم فى مواجهة الشدائد ، من أشهرهم الفيلسوف الألمانى جوته وبسمارك المستشار الأمانى وكلاهما يتشابه فى قوة الذقن.





2-السّلت: ويندرج تحتهم الإنجليز والفرنسيين والمراد بالإنجليز الأنجلو ساكسون وهم ممتلئو الأجساد واسعو الصدور أصحاء التغذية ، من أخلاقهم الإعتزاز بالنفس والكبرياء والتوفير والتعبير عن العواطف بأسلوب متحفظ يبدو بارداً مع لمسة من المزاح فى كلامهم ، وهم أكثرإهتماماً بالأعمال المادية عن الأعمال الخيالية أوالفنية.





الفرنسيون: يندرجون تحت العرق السّلتى لكنهم أضعف فى التكوين الجسدى عن الإنجليز ويكتب الدكتور فيمون العالم الفيرنولوجى الفرنسى أن الألمانى أقوى من الفرنسى فى الموسيقى والرياضيات ، لكن الفرنسى أسلم ذوقاً فى الفنون الجميلة وسريع البديهة ، والفرنسى مشهور بتذوقه للفنون الجميلة وحبه للبهرجة ولايتمتع بالثبات الإنفعالى كالألمانى ، ويظهر تذوق الفرنسى للجمال فى أبنيته وحتى طبق طعامه وملابسه.



