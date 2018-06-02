ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم الـ18 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

السبت 02/يونيو/2018 - 10:55 م
اليوم الـ18 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
اليوم الـ18 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
طباعة
أحمد يسرى
 
*الفصل الرّابع: فراسة الأمم...
*الجنس القوقازى هو أكثر الأجناس تنوّعاً وتحته شعوبٌ كثيرة منها القديم ومنها الحديث ولكن أشهرها ستة أنواع رئيسيّة (التيوتون الجرمان ،السّلت وهم الإنجليز و الفرنسيين  ، السّلاف وهم شعوب روسيا ، السّاميّون ، الهنود والآريين ، البلاسجية وهم اليونان والرومان).

1-الجرمان: وهم أصل التيوتونى وهم أكبر شعوب القوقاز حجماً للجمجمة ، والألمان لهم بناء جسدى قوى وأحناك عريضة وذقون كبيرة مايدل على صبرهم وثباتهم فى مواجهة الشدائد ، من أشهرهم الفيلسوف الألمانى جوته وبسمارك المستشار الأمانى وكلاهما يتشابه فى قوة الذقن.

2-السّلت: ويندرج تحتهم الإنجليز والفرنسيين والمراد بالإنجليز الأنجلو ساكسون وهم ممتلئو الأجساد واسعو الصدور أصحاء التغذية ، من أخلاقهم الإعتزاز بالنفس والكبرياء والتوفير والتعبير عن العواطف بأسلوب متحفظ يبدو بارداً مع لمسة من المزاح فى كلامهم ، وهم أكثرإهتماماً بالأعمال المادية عن الأعمال الخيالية أوالفنية.

الفرنسيون: يندرجون تحت العرق السّلتى لكنهم أضعف فى التكوين الجسدى عن الإنجليز ويكتب الدكتور فيمون العالم الفيرنولوجى الفرنسى أن الألمانى أقوى من الفرنسى فى الموسيقى والرياضيات ، لكن الفرنسى أسلم ذوقاً فى الفنون الجميلة وسريع البديهة ، والفرنسى مشهور بتذوقه للفنون الجميلة وحبه للبهرجة ولايتمتع بالثبات الإنفعالى كالألمانى ، ويظهر تذوق الفرنسى للجمال فى أبنيته وحتى طبق طعامه وملابسه.

**المصدر: كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954
المزيد عن: رمضان اليوم الـ18 من شهر رمضان الصيام الشهر الفضيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
2
x
18:15
1
نيجيريا - أساسي
النمسا - أساسي
0
x
19:40
1
ألمانيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:45
0
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 11:30:00 PM