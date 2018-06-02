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اليوم الـ17 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

السبت 02/يونيو/2018 - 10:52 م
اليوم الـ17 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
اليوم الـ17 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
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أحمد يسرى
 
*الفصل الرّابع: فراسة الأمم...
*الباحث فى صنوف البشر يلاحظ أن لكل أمّة صفات عامّة تشترك فيها ظاهراً وباطناً ، فالبشر بوجهٍ عام يتشابهون فى مشاكلهم الإنسانية لكن أمزجتهم تختلف باختلاف موطنهم وجيناتهم الوراثية فسكان المناطق الحارة يختلفون فى أمزجتهم عن سكان المنطاق الباردة ، والجبلية يختلفون عن المنبسطة ، والنهرية عن الصحراوية أو البحرية وهكذا.

ويميز علماء الإنسان صنوف البشر على حسب شكل جماجمهم وزوايا وجوههم ، وهناك أربعة اصناف للبشر ، القوقازى والمغولى ، السكان الأصليين لأمريكا الشمالية  والزنجى.

1- القوقازى: هم سكان أوروبا والبربر والساميين والفينيقيين والبابليين والرومان ، ولون بشرتهم يميل للأبيض ، والجنس القوقازى هو الأكثر ميلاً للتمدّن ويضم أصنافاً كثيرة من الأمم.

2- المغولى: يشكل سكان آسيا وشعوب الصين واليابان والتبت والهند الصينية ، ويمتازون بتسطح الوجه وميل الأنف ليكون أفطس وصغر العينين ، شعر الحاجبين خفيف وأيضاً خفة شعر اللحية بشكل واضح.

3- سكان أمريكا الشمالية الأصليين: والمعروفين باسم الهنود الحمر وأيضاً سلالة حضارات أمريكا الجنوبية مثل المايا والإنكا ماعدا شعب الإسكيمو ، يمتازون باستدارة الجمجمة وأنوفهم معقوفة تشبه الأنف الإسرائيلى ويندر أن ينب الشعر فى وجوههم ، ومن صفاتهم القوة والشجاعة والقسوة وقوة الفهم.

4- الزنجى: سكان القارة الأفريقية السوداء يُضاف إليهم سكان أستراليا الأصليين وجزر بورنيو وجزائر الهند الشرقية ، وهم سمر البشرة والأنفس الأفطس والتفاوت الشديد بين القصر او الطول ، يمتازون بقلة الحركة والخمول بسبب درجات الحرارة الشديدة فى موطنهم لكنهم يميلون للفنون ، يتصفونببساطة التفكير فلايفكرون فى المستقبل لكنهم يستمتعون بحاضرهم.

**المصدر: كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954
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