اليوم الـ17 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل الرّابع: فراسة الأمم...

*الباحث فى صنوف البشر يلاحظ أن لكل أمّة صفات عامّة تشترك فيها ظاهراً وباطناً ، فالبشر بوجهٍ عام يتشابهون فى مشاكلهم الإنسانية لكن أمزجتهم تختلف باختلاف موطنهم وجيناتهم الوراثية فسكان المناطق الحارة يختلفون فى أمزجتهم عن سكان المنطاق الباردة ، والجبلية يختلفون عن المنبسطة ، والنهرية عن الصحراوية أو البحرية وهكذا.





ويميز علماء الإنسان صنوف البشر على حسب شكل جماجمهم وزوايا وجوههم ، وهناك أربعة اصناف للبشر ، القوقازى والمغولى ، السكان الأصليين لأمريكا الشمالية والزنجى.





1- القوقازى: هم سكان أوروبا والبربر والساميين والفينيقيين والبابليين والرومان ، ولون بشرتهم يميل للأبيض ، والجنس القوقازى هو الأكثر ميلاً للتمدّن ويضم أصنافاً كثيرة من الأمم.





2- المغولى: يشكل سكان آسيا وشعوب الصين واليابان والتبت والهند الصينية ، ويمتازون بتسطح الوجه وميل الأنف ليكون أفطس وصغر العينين ، شعر الحاجبين خفيف وأيضاً خفة شعر اللحية بشكل واضح.





3- سكان أمريكا الشمالية الأصليين: والمعروفين باسم الهنود الحمر وأيضاً سلالة حضارات أمريكا الجنوبية مثل المايا والإنكا ماعدا شعب الإسكيمو ، يمتازون باستدارة الجمجمة وأنوفهم معقوفة تشبه الأنف الإسرائيلى ويندر أن ينب الشعر فى وجوههم ، ومن صفاتهم القوة والشجاعة والقسوة وقوة الفهم.





4- الزنجى: سكان القارة الأفريقية السوداء يُضاف إليهم سكان أستراليا الأصليين وجزر بورنيو وجزائر الهند الشرقية ، وهم سمر البشرة والأنفس الأفطس والتفاوت الشديد بين القصر او الطول ، يمتازون بقلة الحركة والخمول بسبب درجات الحرارة الشديدة فى موطنهم لكنهم يميلون للفنون ، يتصفونببساطة التفكير فلايفكرون فى المستقبل لكنهم يستمتعون بحاضرهم.



