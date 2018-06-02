البرتغال وبلجيكا "حبايب" ضمن الاستعداد للمونديال

سقط المنتخب البرتغالي في فخ التعادل السلبي أمام منتخب بلجيكا بدون أهداف في اللقاء الودي الذي جمع بينهم مساء اليوم ضمن التحضير والاستعداد لمونديال روسيا.









حاول سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، ومارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا تجربة العديد من العناصر للوصول إلي القوم الأساسي قبل إنطلاقة البطولة منتصف الشهر الجاري.









ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية مع إسبانيا والمغرب وإيران، فيما يقع المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة مع إنجلترا وتونس وبنما.



