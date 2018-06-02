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أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 2-6-2018 بمحافظة قنا

السبت 02/يونيو/2018 - 10:50 م
أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 2-6-2018 بمحافظة قنا
كنافة - ارشيفية
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة قنا اليوم السبت، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب إرتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيهًا، والكنافة الالية 15 جنية للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيهًا والجلاش 18 جنيهًا للكيلو، والقطايف 10 جنيهًا للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيهًا للكيلو.
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