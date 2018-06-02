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داعية إسلامي يوضح حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التخصيب (فيديو)

السبت 02/يونيو/2018 - 10:49 م
داعية إسلامي يوضح حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التخصيب (فيديو)
الشيخ إسلام النواوي
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كساب أحمد
 
قال الشيخ إسلام النواوي الداعية الإسلامي، إن الحقن المجهري حرام إذا خصبت بويضة المرأة بحيوان منوي من رجل غير الزواج، لأنه يترتب عليه أثر الزنا، واختلاط في الأنساب.

وتابع "النواوي"، خلال تقديمه برنامج "الموعظة الحسنة"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن الحقن المجهري حلال إذا لقحت بويضة المرأة بالحيوان المنوي الخاص بزوجها.

وأشار إلى أن تحديد نوع الجنين من خلال التخصيب ليس حرامًا، لأنه لا يترتب عليه تغير في مشيئة الله، معقبًا: "مش ممكن العملية ما تنجحش، حدد براحتك، ما نقدرش نقف قدام التقدم العلمي".

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