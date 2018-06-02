أسعار المكسرات اليوم السبت 2-6-2018 بمحافظة قنا

شهدت أسعار ياميش رمضان في محافظة قنا، اليوم السبت، استقرارا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو البندق إلى 200 جنيه، وكيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.



