ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار المكسرات اليوم السبت 2-6-2018 بمحافظة قنا

السبت 02/يونيو/2018 - 10:49 م
أسعار المكسرات اليوم السبت 2-6-2018 بمحافظة قنا
طباعة
بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار ياميش رمضان في محافظة قنا، اليوم السبت، استقرارا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو البندق إلى 200 جنيه، وكيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.

كما سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيه، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا.
المزيد عن: محافظات أسعار المكسرات أخبار مصر أخبار قنا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
2
x
18:15
1
نيجيريا - أساسي
النمسا - أساسي
0
x
19:40
1
ألمانيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:45
0
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 11:30:00 PM