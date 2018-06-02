عاجل.. حادث طعن"صادم" بلندن يسفر عن إصابة شخص

مع تصاعد أعمال العنف في لندن، تعرض رجل بريطاني لحادث طعن في شارع كلارنس، بالقرب من محطة قطار جرينتش، وتم نقله إلى المستشفى.

وأفادت صحيفة بريطانية أنه تم استدعاء الشرطة إلى تقارير عن طعن في شارع كلارنس، بالقرب من محطة قطار جرينتش، في الساعة 6.50 مساء يوم السبت.





وقالت صحيفة "ديلي ستار أونلاين، إن لقطات شاهد العيان تُظهر سيارة إسعاف جوي تهبط في مكان الحادث بعد حوالي 20 دقيقة. وإنه تم نقل رجل في الثلاثينات من عمره للمستشفى، لكن حالته الصحية ليست واضحة بعد.





وانتقل على الفور ضباط شرطة متروبوليتان إلى مكان الحادث ولكن لم تصدر أي اعتقالات.





ويأتي الهجوم المروع بعد أيام قليلة من طعن رجل في الثالثة والعشرين من العمر في جرينتش بجنوب شرق لندن.





وكانت شاهدة العيان كاثارينا غريف، التي تعيش في المنطقة، تسير إلى منزلها عندما اكتشفت سيارة الإسعاف الجوي التي تدور فوق مكان الحادث.





ووصفت الطالبة موقع الطعن بأنه "أكثر صدمة" لأن "جرينتش" هي "مدينة هادئة ومناسبة للعائلات".





وقالت لـ"ديلي ستار أونلاين": "لقد أكدت الشرطة أن هناك حادث طعن أخر في غرينتش هذا المساء. وأن المروحية هبطت حوالي الساعة 7:10 مساء. وإن مسرح الجريمة على بعد 3 دقائق فقط سيرا على الأقدام من حادث الطعن الذي وقع قبل يومين.





وأضافت: "أنا أعيش في جرينتش منذ 8 سنوات ولكن هذه الأشياء لا تحدث عادة هنا".





وقال متحدث باسم سكوتلاند يارد لصحيفة ديلي ستار أونلاين: "تم استدعاء الشرطة إلى تقارير عن طعن في شارع كلارنس في جرينتش الساعة 6:50 مساءً. وتم نقل رجل في الثلاثينات من عمره للمستشفى. ونحن في انتظار معلومات أولية على حالته. ولم يتم القيام بأي اعتقالات في هذه المرحلة".



