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طاهر أبو زيد وأحمد حسن يقدمان العزاء في نجل محمد فضل (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 10:47 م
طاهر أبو زيد وأحمد حسن يقدمان العزاء في نجل محمد فضل (صور)
طاهر أبو زيد
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محمد هاني تصوير: هادي كرم
 

 

وصل منذ قليل، طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، لمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك لتقديم واجب العزاء في نجل محمد فضل مدير تعاقدات النادي الأهلي، بحضور نجوم الكرة.

 

كان محمد فضل قد فقد نجله إسماعيل صاحب الـ4 سنوات فى  حادث سيارة  عصر الخميس.

 

وكانت لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب وعضوية علاء عبدالصادق وعبد العزيز عبدالشافي "زيزو" وافقت على تعيين فضل في منصب مدير التعاقدات.

طاهر أبو زيد وأحمد حسن يقدمان العزاء في نجل محمد فضل (صور)
طاهر أبو زيد وأحمد حسن يقدمان العزاء في نجل محمد فضل (صور)
طاهر أبو زيد وأحمد حسن يقدمان العزاء في نجل محمد فضل (صور)
طاهر أبو زيد وأحمد حسن يقدمان العزاء في نجل محمد فضل (صور)
طاهر أبو زيد وأحمد حسن يقدمان العزاء في نجل محمد فضل (صور)
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