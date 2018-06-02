إسرائيل تنفى اتفاقها مع موسكو حول انسحاب إيران من جنوب سوريا

نفى مسؤولون إسرائيليون مزاعم السفير الروسى لدى الأمم المتحدة، حول التوصل إلى اتفاق بين موسكو وتل أبيب حول انسحاب القوات الإيرانية من جنوب غربى سوريا، وفقا لما ذكرته القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم.

وذكر مسؤول إسرائيلى كبير، للقناة العاشرة، أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية، الخميس رغبته فى انسحاب كامل للقوات الإيرانية، بما فيها تنظيم حزب الله وميليشيات شيعية أخرى، وليس فقط من المنطقة الجنوبية الغربية المتاخمة للكيان الصهيونى.

ورغم إقرار المسؤول بتطور المحادثات، وأن الكرملين يبدو أكثر تفهماً للموقف الإسرائيلى، لكن نتنياهو لا يزال مُصراّ على عدم تخلى حكومته عن استخدام القوة العسكرية لإبقاء إيران خارجة سوريا تماماً.