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عماد زيادة: انتظروا مفاجآت محمد رمضان في الحلقات الجديدة لـ"نسر الصعيد"

السبت 02/يونيو/2018 - 09:29 م
عماد زيادة: انتظروا مفاجآت محمد رمضان في الحلقات الجديدة لـنسر الصعيد
عماد زيادة
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أحمد رمضان متولي
 

قال الفنان عماد زيادة، إن الحلقات القادمة من مسلسل "نسر الصعيد" تحمل العديد من المفاجآت والأحداث الدرامية الهامة والمثيرة والتي ستجعل أحداث المسلسل أكثر تشويقًا.

 

وأضاف "زيادة" أن الفنان محمد رمضان دائمًا يسعي لتقديم العمل الفني المتكامل والذي ينال إعجاب الجمهور بكافة فئاته، لذلك فمسلسل "نسر الصعيد" يجمع بين الدراما الاجتماعية الهادفة التي تنقل جزء من الحياة في صعيد مصر، وكذلك الإثارة والأحداث البوليسية.

 

أما عن شخصية عزت الدفراوي التي يجسدها "زيادة"، فأكد أنه مازالت هناك تطورات عدة في الأحداث وسيكون له دورًا هامًا خلال الحلقات القادمة.

 

مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، سيد رجب، درة، محمد عز، عماد زيادة، مؤمن نور، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج جمال العدل.

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