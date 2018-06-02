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كفرالشيخ يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مساء اليوم

السبت 02/يونيو/2018 - 09:26 م
كفرالشيخ يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد مساء اليوم
كفر الشيخ
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إبراهيم زين
 

يخوض الفريق الأول بنادي كفشرالشيخ تحت القيادة الفنية الجديدة لشريف الخشاب، في أولى أيام فترة إعداده للموسم الجديد على الملعب الفرعي بإستاد كفر الشيخ الرياضي في التاسعة من مساء اليوم.

 

ومن المنتظر أن ينتظم جميع لاعبي الفريق في التدريبات، للتأكيد على سعيهم للدوري الممتاز، يذكر أن كفرالشيخ قد أجرى مجموعة من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوفه بعدما كان قريباً من الصعود للدوري الممتاز العام الماضي.

 

وسيواجه كفر الشيخ نظيره غزل المحلة على إستاد كفر الشيخ الرياضي في إفتتاح الدوري الممتاز "ب".

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