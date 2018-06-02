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فالنسيا يرغب في التعاقد مع ماريو جوميز

السبت 02/يونيو/2018 - 09:25 م
فالنسيا يرغب في التعاقد مع ماريو جوميز
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الفجر الرياضي
 

يدرس نادي فالنسيا الإسباني التعاقد مع الألماني ماريو جوميز، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت التقارير الصحفية الإسبانية، أن فالنسيا يرغب في التعاقد مع ماريو جوميز، لخوض الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.


واشار الموقع إلي أن إدارة فالنسيا ترصد التعاقد مع ماريو جوميز، ليكون بديلاً للإيطالي زازا والذي لم يتم حسمه مستقبله حتي الآن مع الفريق.


ويصر فالنسيا على تعزيز صفوفه حيث وضع على قائمة التعاقدات الثلاثي كيفين جاميرو وماريو جوميز وياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

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