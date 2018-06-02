عالم أزهري: كل عمل لا يبدأ بالبسملة لا خير فيه

قال عصام الروبي، العالم الأزهري، إن البسلمة لها فضل عظيم، مشيرًا إلى أن عندما أراد نبي الله سليمان أن يبعث الهدهد إلى قوم سبأ، سألته الطيور ألا تخاف فأجابهم وكيف ذلك ومعي "بسم الله الرحمن الرحيم".





وتابع الروبي، خلال حوار تلفزيوني، أن لفظ البسلمة يقال عند كل وقت وكل شيء، في الضيق والسعة والحزن والفرح والغضب والرضى، مستكملًا: كل شيء لم يبدأ بـ بسم الله فلا خير فيه ومقطوع وهو أبتر.



