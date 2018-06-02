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بالصور.. علاء مبارك يقدم واجب العزاء في نجل محمد فضل

السبت 02/يونيو/2018 - 09:21 م
بالصور.. علاء مبارك يقدم واجب العزاء في نجل محمد فضل
علاء مبارك
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تصوير: هادي كرم
 

انطلق منذ قليل، عزاء نجل محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

 

وحرص علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك،، على تقديم واجب العزاء في وفاة نجل "فضل".

 

كان محمد فضل قد فقد نجله إسماعيل صاحب الـ4 سنوات فى  حادث سيارة  عصر الخميس.

 

وكانت لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب وعضوية علاء عبدالصادق وعبد العزيز عبدالشافي "زيزو" وافقت على تعيين فضل في منصب مدير التعاقدات.

بالصور.. علاء مبارك يقدم واجب العزاء في نجل محمد فضل
بالصور.. علاء مبارك يقدم واجب العزاء في نجل محمد فضل
بالصور.. علاء مبارك يقدم واجب العزاء في نجل محمد فضل
المزيد عن: نجل محمد فضل محمد فضل نجم الأهلي محمد فضل محمد حسني مبارك علاء مبارك عزاء نجل فضل صور حضور العزاء
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