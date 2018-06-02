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الباز: "الصحافة في ورطة.. ومكمل فيها علشان أكل عيش"

السبت 02/يونيو/2018 - 09:22 م
الباز: الصحافة في ورطة.. ومكمل فيها علشان أكل عيش
محمد الباز
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي محمد الباز، إن الصحافة في ورطة كبيرة، وإن الصحافة المصرية خارج الزمن، لافتًا إلى أنها صحافة تابعة وناقلة وبليدة وغير مبدعة ولا تقدم شيئًا جديدًا.

وتابع "الباز"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت،: "أنا مكمل في الصحافة علشان أكل عيش، وعادل حمودة علمني وحماني من المحيطين".

 وأوضح أن الصحافة يؤثر عليها عدد من العوامل منها؛ السياسة والتعليم، مؤكدًا أن ثورة يناير قضت على أي أمل في البلد.

المزيد عن: مصر محمد الباز عادل حمودة صحافة التوك شو أخبار مصر
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