الزمالك يتحرك لضم مهاجم الدفاع الحسني الجديدي

دخل مسئولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع حميدو الحداد، مهاجم الدفاع الحسني الجديدي المغربي، بداية من الموسم الجديد.

وعلم "الفجر الرياضي" أن الزمالك يفاوض حميدو الحداد مهاجم فريق الدفاع الجديدي المغربي، في حين أن اللاعب يمتلك عروضا من تركيا وبلجيكا لضمه في الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني للأبيض بقيادة خالد جلال، استقر على التعاقد مع مهاجم إفريقي من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.