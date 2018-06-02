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عاجل.. تصريحات هامة من ملك الأردن بشأن الإصلاحات المالية وقانون الضريبة

السبت 02/يونيو/2018 - 09:18 م
عاجل.. تصريحات هامة من ملك الأردن بشأن الإصلاحات المالية وقانون الضريبة
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الفجر
 
دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة إلى قيادة حوار من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الضريبة.

وقال العاهل الأردني، في تصريحات صحفية، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، مضيفًا: "يجب خلق توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".


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