محمد الباز عن "الإبراشي وأديب والدمرداش": "مش بطلع منهم بمعلومة"



أكد الإعلامي محمد الباز، أنه لا يعجبه أداء عمرو أديب، وائل الإبراشي، ومعتز الدمرداش، وتامر أمين، ولا أي أحد من مقدمي برامج التوك شو.



وأوضح "الباز"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أن كل إعلامي لديه مشكلة في الأداء، معقبًا: "مش بطلع منهم بمعلومة".



وأشار إلى أن أديب والإبراشي الأكثر مشاهدة، لافتًا إلى أن المقارنة بينه وبينهم غير موضوعية.



