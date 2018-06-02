باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)

أرسل محمود عباس رئيس دولة فلسطين، باقة من الورود، إلى عزاء الراحلة "سمراء النيل" الفنانة مديحة يسري، والمقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية.

ويحضر العزاء نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والأب بطرس دانيال، وخالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، ومندوب عن رئاسة الجمهورية.

يذكر أن الفنانة رحلت يوم الثلاثاء الماضي، وشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة يوم الأربعاء الماضي الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض وتدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة بإحدى مستشفيات المعادي.