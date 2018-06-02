ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 09:18 م
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني
طباعة
سعد نبيل - تصوير عبدالحافظ حمدي
 

أرسل محمود عباس رئيس دولة فلسطين، باقة من الورود، إلى عزاء الراحلة "سمراء النيل" الفنانة مديحة يسري، والمقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية.

 

ويحضر العزاء نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والأب بطرس دانيال، وخالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، ومندوب عن رئاسة الجمهورية.

 

يذكر أن الفنانة رحلت يوم الثلاثاء الماضي، وشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة يوم الأربعاء الماضي الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض وتدهورت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة بإحدى مستشفيات المعادي.

باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
باقة ورد من الرئيس الفلسطيني في عزاء مديحة يسري بـالحامدية الشاذلية (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
2
x
18:15
1
نيجيريا - أساسي
النمسا - أساسي
0
x
19:40
1
ألمانيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:45
0
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 9:50:03 PM