محمد الباز: "عادل حمودة أبويا" (فيديو)



وأضاف "الباز"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أنه تعلم منه الكثير، مستكملًا: "اتعلمت منه ما لم يتخيله هو، رغم وجود مناوشات بيني وبينه إلا أنها ناتجة عن إنه رباني كويس، لما بقابل عادل حمودة وبحضنه كأني حضنت أبويا".



وأكد الإعلامي أنه أهم صحفي في مصر في منطقته، لافتًا إلى أنه إذا كان نقيبًا للصحفيين سيشطب 85% من الصحفيين.





قال الإعلامي محمد الباز، إن الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، فوق ترتيب الصحفيين من حيث الأكثر خبرة أو مكانة، متابعًا: "عادل حمودة أبويا".