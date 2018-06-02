أهم ملفات "القوى العاملة" في ولاية السيسي الثانية

تستعرض بوابة "الفجر" أبرز الملفات والمهام التي تناقشها وزارة القوى العاملة، في ظل إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي شئون البلاد مرة أخرى لتمتد حتى عام 2022، ومن أهمها ترشح وانتخابات مجالس إدارة القطاع العام والاعمال، والربط مع الدول العربية إلكترونيًا لحصر العمالة المصرية، وتدريب الشباب علي سوق العمل للحد من البطالة.





-إجراء انتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال بعد تعديل موعدها





أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارا بشأن إعادة بعض إجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام للدورة 2018 /2022، بحيث تجري انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 التي تعذر إجراء الانتخابات بها في المواعيد المقررة أو التي قررت اللجنة العامة المشرفة علي الانتخاب إعادة إجراءات التصويت بها لأي سبب من الأسباب في ذات المواعد الذي تجري فيه انتخابات المرحة الثالثة من انتخابات مجاس إدارة المنظمات النقابية العمالية.





وحدد القرار تقديم مشاريع الانتخاب الأحد 3 يونيو، واعتماد استمارات إبداء الرأي في اليوم التالي علي أن تجري الانتخابات الثلاثاء 5 يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق لمدة 3 أيام 6 و 7 و 8 يونيو 2018.





-تدريب أكثر من 30 ألف قيادة نقابية جديدة لتثقيفها بكافة القوانين والاتفاقيات الدولية:





بعد الانتهاء من المرحلتي الأولي والثانية للانتخابات النقابية العمالية بعد توقف دام 12 عام، تسعى وزارة القوي العاملة لتدريب ما يزيد عن 30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.





-الربط الإلكتروني بين الدول العربية لحصر العمالة المصرية:





وتسعى وزارة القوي العاملة خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات بين البلدان العربية من خلال عملية الربط الإلكتروني لحصر عدد العمالة المصرية في الخارج.





وتساهم ايضًا فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الدول العربية من العمالة المصرية.





وتأتي منظومة الربط الالكتروني للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، والتلاعب في عقود العمل الوهمية.





-القضاء على البطالة من خلال تدريب الشباب بالتعاون مع المنظمات الدولية:





التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، السفير وليام سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة بمقرها بجنيف، اليوم السبت، على هامش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم، لبحث مستقبل التعاون مع المنظمة، والتنسيق لتحسين إدارة الهجرة للخارج، والحد من الهجرة غير الشرعي، وتحسين ظروف العمل، بمجموعة من الأنشطة مثل التدريب المهنى واللغات والتعريف الثقافى بالمجتمعات التى سيذهبون إليها.





وطلب "سعفان" بتفعيل مشروع تطوير مركزي التدريب التابعين للوزارة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة علي أن يتم الانتهاء من الأخير أولا، مؤكدا أن الفترة القادمة تحتاج مزيدا من الجهد للإسراع في عملية التطوير





ومن جانبه قال "سوينج": إن تأهيل الشباب المصري وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل مهم جدا، للقضاء على بطالة الشباب، مؤكدا أن المنظمة تسعى للتعاون مع الوزارة في تأهيل الشباب ووضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم.





-المساواه بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية:





وطبقًا لمبادرة "الدفع قدمًا نحو المساواه" والتي أطلقتها منظمة العمل الدولية للمساواة بين الجنسين في العمل، حرصت وزارة القوى العاملة على منح المرأة عدد من الحقوق أهمها الحق في التعيين في الهئيات القضائية دون تمييز.



